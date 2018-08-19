|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Валерий Меладзе хочет восстановить гражданство Грузии
01:48
Фото: pravda.com.ua
Валерий Меладзе собирается получить грузинский паспорт и уже подал соответствующую заявку, пишут СМИ.
Известный артист при этом хотел бы остаться гражданином РФ.
Родившийся в Батуми Валерий Меладзе попросил грузинские власти о предоставлении ему гражданства. Как информирует Georgian News Agency, знаменитый исполнитель уже подал соответствующие документы в Минюст Грузии.
Несколько дней назад 53-летний Валерий Меладзе давал концерты в родном Батуми. Выступления были посвящены юбилею Вахтанга Кикабидзе, отмечают грузинские СМИ. Известный советский и грузинский актер и певец отметил свое восьмидесятилетие 19 июля.
Как передает ТАСС, подавая заявку на восстановление грузинского гражданства, Меладзе планирует сохранить паспорт РФ.
На прошлой неделе в Грузии вступили в законную силу изменения законодательства. Согласно поправкам к закону "О гражданстве" уроженцы страны теперь могут просить о восстановлении гражданства. Речь идет о случаях, когда оно утрачивалось вследствие получения паспорта какого-либо другого государства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|