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Нижегородская школьница не вернулась домой с прогулки
20.8.2018 23:18
Фото: vk.me
Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после исчезновения девятилетней девочки. Как рассказали представители регионального СУ СКР, ребенка ищут в городе Богородск.
Установлено, что в минувший понедельник, 20 августа, девочка отправилась погулять на улицу, предварительно получив разрешение бабушки. Выйдя из дома, расположенного на улице Комсомольской, школьница так и не вернулась обратно. На текущий момент местонахождение девочки остается неизвестным.
Сразу после того, как сигнал о ЧП поступил в экстренные службы, были начаты поисковые мероприятия. Согласно установленному порядку, в целях скорейшего установления места нахождения пропавшей девятилетней девочки правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По данным ведомства, это позволит не только выяснить все обстоятельства исчезновения девочки, но и расширит возможности для ее поиска.
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