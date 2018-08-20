Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нижегородская школьница не вернулась домой с прогулки

20.8.2018 23:18

Фото: vk.me



Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после исчезновения девятилетней девочки. Как рассказали представители регионального СУ СКР, ребенка ищут в городе Богородск.



Установлено, что в минувший понедельник, 20 августа, девочка отправилась погулять на улицу, предварительно получив разрешение бабушки. Выйдя из дома, расположенного на улице Комсомольской, школьница так и не вернулась обратно. На текущий момент местонахождение девочки остается неизвестным.



Сразу после того, как сигнал о ЧП поступил в экстренные службы, были начаты поисковые мероприятия. Согласно установленному порядку, в целях скорейшего установления места нахождения пропавшей девятилетней девочки правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По данным ведомства, это позволит не только выяснить все обстоятельства исчезновения девочки, но и расширит возможности для ее поиска.



Автор: Злата Богатова

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