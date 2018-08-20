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Емельяненко собирается поступать в чеченский вуз
20.8.2018 21:15
Фото: monavista.ru
Александр Емельяненко планирует получить второе высшее образование, поступив в Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика Миллионщикова. Как отметил проректор вуза Ибрагим Гайрбеков, экзаменовать российского бойца смешанного стиля (ММА) будут в первых числах сентября, передает ТАСС.
По словам Ибрагима Гайрбекова, Александр Емельяненко выбрал специальность "Нефтегазовое дело". Для поступления результаты Единого государственного экзамена для этого не требуются, нужно сдавать экзамены, и они начнут проводиться уже 6 сентября.
В прошлую субботу, 18 августа, россиянин провел встречу с Тони Джонсоном. Турнир, состоявшийся в рамках лиги WFCA, окончился ничьей. Поединок с представителем Соединенных Штатов стал первым за два года, в котором Емельяненко не стал победителем. Получившего ушибы и рассечения бойца после встречи с Джонсоном доставили в медицинское учреждение.
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