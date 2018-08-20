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В центре Харькова убит полицейский
20.8.2018 18:53
Фото: nahnews.org
Харьковские правоохранители возбудили два уголовных дела после стрельбы в самом центре города.
Как передает РИА Новости, в результате инцидента, случившегося около здания горсовета, был смертельно ранен полицейский.
ЧП случилось в ночь на понедельник. Неизвестный открыл стрельбу рядом со зданием, где располагается горсовет, в самом центре Харькова. В результате инцидента были ранены охранник и сотрудник полиции, которые позднее умер от полученных травм.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Известно, что сигнал в экстренные службы поступил примерно в 00:37 по московскому времени. Патруль, прибывший на вызов, обнаружил раненого охранника. Находившийся рядом злоумышленник начал стрелять по правоохранителям.
Нападавший был нейтрализован ответными огнем. Личность и мотивы действий мужчины устанавливаются.
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