Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мордовии в результате перестрелки один человек погиб, еще один ранен

19.8.2018 23:25

Фото: vk.me



В Мордовии в результате перестрелки погиб человек, еще один ранен, передают российские СМИ.



После инцидента один мужчина был задержан прибывшими полицейскими, указано на портале республиканского СУ СКР.



Согласно информации, имеющейся на этот час, ЧП случилось примерно в три часа ночи, на берегу водоема, расположенного близ населенного пункта Кочемасово (Темниковский район Мордовии). По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.



В результате конфликта, возникшего между несколькими мужчинами, одному из них было причинено огнестрельное ранение в области груди. 25-летний пострадавший погиб на месте. В больницу экстренно доставили 35-летнего мужчину, который получил огнестрельное ранение в области живота. Данных о состоянии раненого пока нет.



По подозрению в причастности к преступлению правоохранители задержали 36-летнего жителя Саранска. Следователи собираются ходатайствовать об его аресте. Полицейские уже изъяли предполагаемое орудие преступления. По версии следствия, выстрелы производились из травматического револьвера. Назначен ряд экспертиз, расследование по уголовному делу продолжается.



Автор: Злата Богатова

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