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На Сахалине обвалилась крыша завода, под завалами остаются люди
19.8.2018 20:46
Фото: livejournal.com
На Сахалине рабочие оказались под завалами бывшего предприятия, передают российские СМИ.
ЧП случилось на территории Поронайского района, где ранее располагался комплекс зданий целлюлозно-бумажного завода.
По словам Владимира Ахметшина, возглавляющего ГО и ЧС районной администрации, под завалами могли оказаться несколько человек, которые осуществляли работы на объекте. Тело одного из рабочих уже удалось извлечь, на месте продолжается поисково-спасательная операция.
По предварительным данным, пятеро пострадавших экстренно госпитализированы в местную ЦРБ. Информации о их состоянии пока не поступало.
Предположительно, под обвалившимися конструкциями крыши бывшего завода могут оставаться еще по меньшей мере два человека.
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