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Путин провел трехчасовые переговоры с Меркель
18.8.2018 23:06
Фото: newsland.com
Глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с германским канцлером Ангелой Меркель.
Как передает ТАСС, беседа длилась около трех часов.
Перед началом переговоров Владимир Путин и Ангела Меркель проинформировали представителей СМИ о главных вопросах предстоящего разговора. Главы государств беседовали на такие темы, как ситуация в Сирии, урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, сделка по иранской ядерной программе и ряд других. Во время переговоров также затрагивались некоторые двусторонние вопросы, в частности, проект газопровода "Северный поток - 2".
С российской стороны в переговорах участвовали помощник главы РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Переговоры состоялись в формате рабочего обеда. Путин и Меркель смогли пообщаться в загородной резиденции германского правительства для почетных гостей Мезеберг, которая располагается на расстоянии семидесяти километров к северу от Берлина, на территории округа Оберхафель в федеральной земле Бранденбург.
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