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Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍


17:20
Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍Фото: shiningbangla.com

На восемьдесят первом году жизни умер Кофи Аннан, в прошлом занимавший пост генерального секретаря ООН, передает ТАСС.

В сообщении на странице Международной организации по миграции ООН выражается скорбь в связи с уходом из жизни этого "великого человека, лидера и визионера".

Информация о кончине экс-главы ООН Кофи Аннана размещена в микроблоге, который он вел. От лица родственников и фонда, которым дипломат руководил на протяжении нескольких последних лет, сообщается, что Кофи Аннан скончался в окружении близких. Он умер на 81-м году жизни, печальному событию предшествовала непродолжительная болезнь.

Представители семьи Аннана обратились к прессе с просьбой не беспокоить их во время траурного периода. Сведения о том, когда и где будет организовано прощание с выдающимся деятелем, объявят позднее.

По словам главы отечественного внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Кофи Аннану удалось внести огромный вклад в укрепление роли ООН в решение острых мировых проблем. Текст послания, адресованного действующему главе всемирной организации Антониу Гутерришу в связи со смертью Кофи Аннана, размещен на официальном портале дипломатического министерства РФ.

По словам Лаврова, Аннан продолжал активно работать над вопросами, связанными с разрешением наиболее острых современных кризисов и уйдя со своего поста. В частности, он входил в состав число общественных деятелей, которые имели опыт мирного урегулирования конфликтов и защиты прав человека в кризисных ситуациях, объединившихся в "Группу старейшин".

Кофи Аннан родился в британской колонии Золотой Берег, позже она стала государством Гана. Отцом будущего главы ООН был верховный вождь  фанти, который также занимал пост губернатором провинции Ашанти. Аннан сначала получал образование в родной стране, а потом обучался в Соединенных Штатах и Швейцарии. Работать в ООН он начал еще в годы студенчества, первоначально входил в число сотрудников ВОЗ, а позднее трудился и в других структурах.

Пост генсека Кофи Аннан занял 1 января 1997 года, спустя четыре года состоялось повторное переизбрание. В течение некоторого времени он также являлся спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии. На протяжении последних лет Кофи Аннан трудился в Швейцарии, где руководил своим фондом, штаб-квартира которого располагается в Женеве.

Автор: Злата Богатова

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