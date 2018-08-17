Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍

17:20

Фото: shiningbangla.com



На восемьдесят первом году жизни умер Кофи Аннан, в прошлом занимавший пост генерального секретаря ООН, передает ТАСС.



В сообщении на странице Международной организации по миграции ООН выражается скорбь в связи с уходом из жизни этого "великого человека, лидера и визионера".



Информация о кончине экс-главы ООН Кофи Аннана размещена в микроблоге, который он вел. От лица родственников и фонда, которым дипломат руководил на протяжении нескольких последних лет, сообщается, что Кофи Аннан скончался в окружении близких. Он умер на 81-м году жизни, печальному событию предшествовала непродолжительная болезнь.



Представители семьи Аннана обратились к прессе с просьбой не беспокоить их во время траурного периода. Сведения о том, когда и где будет организовано прощание с выдающимся деятелем, объявят позднее.



По словам главы отечественного внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Кофи Аннану удалось внести огромный вклад в укрепление роли ООН в решение острых мировых проблем. Текст послания, адресованного действующему главе всемирной организации Антониу Гутерришу в связи со смертью Кофи Аннана, размещен на официальном портале дипломатического министерства РФ.



По словам Лаврова, Аннан продолжал активно работать над вопросами, связанными с разрешением наиболее острых современных кризисов и уйдя со своего поста. В частности, он входил в состав число общественных деятелей, которые имели опыт мирного урегулирования конфликтов и защиты прав человека в кризисных ситуациях, объединившихся в "Группу старейшин".



Кофи Аннан родился в британской колонии Золотой Берег, позже она стала государством Гана. Отцом будущего главы ООН был верховный вождь фанти, который также занимал пост губернатором провинции Ашанти. Аннан сначала получал образование в родной стране, а потом обучался в Соединенных Штатах и Швейцарии. Работать в ООН он начал еще в годы студенчества, первоначально входил в число сотрудников ВОЗ, а позднее трудился и в других структурах.



Пост генсека Кофи Аннан занял 1 января 1997 года, спустя четыре года состоялось повторное переизбрание. В течение некоторого времени он также являлся спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии. На протяжении последних лет Кофи Аннан трудился в Швейцарии, где руководил своим фондом, штаб-квартира которого располагается в Женеве.



Автор: Злата Богатова

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