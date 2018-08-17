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В Псковской области снимают комедию с Иваном Охлобыстиным


17.8.2018 22:50
В Псковской области снимают комедию с Иваном ОхлобыстинымФото: livejournal.com

Под Псковом начали снимать комедийную картину "Холоп", в которой сыграет известный российский артист Иван Охлобыстин, передает ТАСС.

Актеру предстоит перевоплотиться в ученого-психолога.

Съемки полнометражной ленты проходят в специально созданных декорациях XIX века, рассказали представители кинокомпании Yellow, Black and White Films. Организаторы "объездили много музеев русского зодчества", выбрав в результате наиболее "яркий и интересный вариант", - отметил режиссер Клим Шипенко.

Сюжет картины рассказывает о том, как молодой человек из состоятельной семьи заигрался в красивую жизнь. Чтобы направить сына на путь исправления, его богатый отец совместно со своим приятелем-психологом пытается воссоздать атмосферу России позапрошлого века на территории заброшенной деревни.

В результате молодой человек, попав в подстроенное ДТП, внезапно переносится в прошлое. Однако в действительности он оказывается в самом центре необычного психологического эксперимента - обеспеченного Григория превращают в холопа Гришку. Теперь ему предстоит проживать в хлеву.

Предположительно, премьера картины состоится уже в следующем году.

Автор: Злата Богатова

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