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Канал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина с тигром


15.8.2018 00:48
Канал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина с тигромФото: pleteniebiserom.ru

Руководство телевизионного канала France 2 было вынуждено признать ошибку в сюжете о главе РФ Владимире Путине.

Несколько дней назад в эфире было сообщено, что президент нашей страны якобы увлекается охотой на тигров.

О том, как проводит свободное время Владимир Путин, охотясь на тиграх в Сибири, французским зрителям рассказали в рамках вечерних новостей. Как передает ТАСС, показанный 10 августа материал был посвящен отдыху лидеров различных стран. Сообщая о том, как Путин купается в ледяной воде Байкала и охотясь на тигров, редакторы сопроводили сюжет эффектным фото. На этом снимке президент запечатлен, когда гладит большого тигра. Хищник при этом неподвижно лежит.

Практически сразу после программы пользователи соцсетей усомнились в истинности этих сведений. В результате выяснилось, что Путина фотографировали еще в 2008 году, когда президент посетил Уссурийский заповедник. Там уже несколько лет успешно осуществляют программу, направленную на сохранение численности популяции амурского тигра.

Во время таежной экспедиции глава РФ вместе с учеными обнаружил тигрицу, попавшую в одну из ловушек исследователей. Пятилетняя хищница пыталась освободиться из петли и едва не сбежала, но Путин выстрелил в нее снотворным из специального пневматического ружья и надел на животное спутниковый ошейник. Затем хищницу выпустили на свободу.

Автор: Злата Богатова

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