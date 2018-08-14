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В Башкирии вынесли приговор заказчику убийства матери и сестры


14.8.2018 23:50
В Башкирии вынесли приговор заказчику убийства матери и сестрыФото: xoroshiy.ru

Верховный суд Башкирии вынес приговор по резонансному делу о заказном убийстве дух женщин. Жертвами преступления стали мать и дочь - родственницы 34-летнего жителя Сибая.

Мотивом убийства стала жажда наживы, передают региональные СМИ.

Как стало известно, обвиняемый был признан виновным в организации убийства собственных матери и сестры. Со ссылкой на источники в СУ СКР по республике сообщается, что мужчину приговорили к двадцати трем годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

В ходе расследования было установлено, что мужчина в прошлом уже был судим, его признали виновным в пособничестве в расправе над местным прокурором. Намереваясь завладеть семейным ресторанным бизнесом, он вступил в преступный сговор с бывшим сокамерником. Заказчик убийства передал киллеру ключи от квартиры и фото женщины. За убийство собственной матери подсудимый обещал заплатить 200 тысяч рублей.

Когда в апреле прошлого года подсудимый привез 54-летнюю мать к ее дому, в квартире хозяйку ждал убийца. Неожиданно там появилась еще одна женщина - 29-летняя сестра заказчика убийства. Обвиняемый посулил за расправу над ней еще 200 тысяч рублей, сразу после чего она была убита. Затем киллер лишил жизни и возвратившуюся домой хозяйку квартиры. Перед тем как уйти с места преступления, убийца похитил ювелирные изделия, стоимость которых превышает 50 тысяч рублей, и бутылку коньяка.

В ведомстве отметили, что в качестве оплаты убийства киллер получил лишь 60 тысяч рублей. Деньги были переданы в мае прошлого года, а уже в июне обоих задержала полиция.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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