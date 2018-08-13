Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США с восхищением отреагировали на Винни-Пуха из советского мультфильма

13.8.2018 22:34

Фото: infourok.ru



С восхищением отреагировала на известный советский мультфильм про Винни-Пуха обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман.



Отечественный персонаж, по мнению автора этой публикации, гораздо более забавный, чем его американский вариант.



Созданный в Советском Союзе медвежонок "более простой, странный и смешной", передает РИА Новости. Известный в Соединенных Штатах Винни напоминает взрослое животное, у него выпирает живот, тогда как советский аналог круглый и коричневый. Персонаж советской картины имеет "широко раскрытые глаза, как у енота", а его черные лапы могут отделяться от туловища - мишка гораздо больше похож на созданного для детей героя.



Описывая достоинства советского мультипликационного фильма, автор также с восхищением говорит о том, как часто Винни-Пух разрушает так называемую четвертую стену, существующую между ним и зрителем. И как только он вновь оказывается в неком затруднительном положении или сталкивается с чем-то необычным, медвежонок сразу же обращает к публике свои громадные и невинные глаза. Американский Винни в таких случаях позволяет себе только сухое восклицание: "Вот незадача!"



Отдельное место Винкельман уделила музыкальному оформлению фильма. Слова, кажущиеся простыми, одновременно словно обладают неким глубоким смыслом. Скрипучий голос маленького медведя, словно он выкурил немало советских сигарет, придает песенкам своеобразный шарм, отмечает автор.



Автор: Злата Богатова

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