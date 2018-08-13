Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании более 300 человек пострадали при обрушении танцпола

13.8.2018 19:08

Фото: gorillas.com.ua



Свыше трехсот человек получили травмы при обрушении танцпола на музыкально-спортивном фестивале в Галисии.



Как передает издание El Pais, ЧП случилось во время концерта в Виго.



Во время концерта, проводившегося в рамках фестиваля "O Marisquiño" на сцену вышел хип-хоп-исполнитель Rels B. Общаясь с публикой, артист призвал многочисленных зрителей попрыгать вместе с ним. После того, как сотни людей отозвались на его призыв, в воду рухнул деревянный помост. В момент ЧП на нем находилось несколько сотен человек.



По последним данным, в результате ЧП получили травмы различной тяжести свыше трехсот зрителей. В числе пострадавших есть дети. К настоящему времени все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. К счастью, жизни пострадавших людей ничто не угрожает, отмечают испанские СМИ со ссылкой на врачей.



Прокомментировав случившееся, руководитель администрации порта Виго назвал причинами обрушения превышение допустимого давления на деревянные конструкции. Мэр города Абель Кабальеро, в пошлом уже критиковавший район, где произошло ЧП, за плохое качество туристской инфраструктуры, заявил о начале расследования по факту инцидента.



Автор: Злата Богатова

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