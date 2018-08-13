Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Алтайские неандертальцы украшали жилище горным хрусталем

13.8.2018 18:21

Фото: greek.ru



В Чагырской пещере найден кристалл горного хрусталя, не имевший какого-либо утилитарного назначения, но имевший красивый вид.



По мнению ученых, древние люди принесли его в свое жилище лишь для того, чтобы получать эстетическое удовольствие.



В прошлом ученые предполагали, что неандертальцам было не свойственно чувство прекрасного, однако российские археологи в этом усомнились. Как сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", ученые предположили, что древние люди принесли кристалл, чтобы любоваться им. Вероятно, что они собирались использовать красивый минерал в качестве украшения, однако таких следов на кристалле обнаружить не удалось.



Исследовав кусочек минерала, обнаруженный в Чагырской пещере, археологи выяснили, что он был намеренно отломлен от друзы - массива хрусталя.



По словам специалистов, у неандертальцев было довольно мало отличий от современных людей с точки зрения умственных способностей. Кроме того, современному человеку было бы трудно справиться с некоторыми трудовыми операциями, в частности, создать орудие из камня. Учитывая найденный в Чагырской пещере горный хрусталь, можно говорить о более высоком уровне развития когнитивных способностей неандертальцев.



Расположенная на территории Северо-Западного Алтая Чагырская пещера находится в долине реки Чарыш, неподалеку от населенного пункта Усть-Чагырка. Археологический объект мирового значения представляет собой место обитания наиболее восточных неандертальцев, включающий в себя два зала. Общая площадь пещеры составляет порядка 130 квадратных метров. В прошлом там уже были найдены останки семи человек, в том числе, двух детей. Все они обитали в этом месте в период от 60 до 50 тысячелетий назад.



Автор: Злата Богатова

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