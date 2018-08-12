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В Подмосковье мужчина случайно убил сына из самодельного оружия
11:32
Фото: livejournal.com
Следственные органы Подмосковья возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели десятилетнего мальчика. Как передает ТАСС, ребенок скончался из-за неосторожного выстрела собственного отца.
В минувшее воскресенье, 12 августа, житель Солнечногорского района Подмосковья стрелял по мишеням из самодельного пневматического оружия, рассказали представители регионального управления СКР. Не убедившись, что в опасной зоне никого нет, мужчина в очередной раз выстрелил по мишени, попав в сына.
Десятилетний ребенок скончался на месте от ранения в область груди.
В ходе начатого разбирательства было установлено, что в прошлом семья считалась благополучной. На каком-либо учете она состояла. Какое наказание может грозить отцу, в ведомстве пока не уточнили. Расследование по данному уголовному делу сейчас активно продолжается.м
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