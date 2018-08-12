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В Лондоне установили плиту над могилой Уильяма Блейка
12.8.2018 23:44
Фото: staticflickr.com
В Лондоне в торжественной обстановке установили надгробную плиту над захоронением Уильяма Блейка.
Церемония открытия мемориала приурочена к 191-й годовщине со дня кончины выдающегося английского поэта и художника.
Торжественная церемония была организована на кладбище Банхилл-Филдc, которое расположено на севере лондонского Сити. Уильяма Блейка похоронили там в 1827 году в общей могиле. В период Второй мировой войны эта часть кладбища пострадала в результате гитлеровских бомбардировок. Позже там было решено устроить сквер.
В течение долгого времени точное место захоронения поэта оставалось неустановленным. В память об английском литераторе и его супруге Катерине Софии установили стелу, которая указывала, что их останки покоятся "неподалеку отсюда". Кроме того, в Вестминстерском аббатстве в 1957 году открыли мемориал.
Лишь двенадцать лет назад поклонники творческого наследия поэта, объединившись в "Общество Блейка", смогли установить конкретное место упокоения. Позже им удалось собрать своими силами £30 тысяч (свыше 38 тысячи долларов) на надгробную плиту. Она создана из добытого на острове Портленд известняка. На плите, кроме дат жизни и кончины Уильяма Блейка, можно увидеть и высеченные строки из его стихотворения "Иерусалим". Оно считается неофициальным гимном королевства.
Участниками торжественного события стали бывший архиепископ Кентерберийский (духовный глава Церкви Англии) Роуэн Уильямс, лидер музыкального коллектива Iron Maiden Брюс Дикинсон и целый ряд других деятелей культуры Великобритании.
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