|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Американский флот готовят к сражениям с Россией в Северной Атлантике
12.8.2018 23:04
Фото: rl0.ru
Соединенные Штаты ведут подготовку к сражению с Россией, которое может произойти в Северной Атлантике, пишут зарубежные средства массовой информации, цитируя заявление главнокомандующего Военно-морского флота США адмирала Джона Ричардсона.
По данным National Interest, в одном из недавних интервью адмирал Джон Ричардсон заговорил о том, что уровень активности российских субмарин в указанном регионе стал самым высоким за четверть века. В статье отмечается, что аналогичные заявления ранее делал вице-адмирал Чарльз Ричард, которого назначили на его пост в первых числах августа.
Приказом его предшественника адмирала Тофало было: "Приготовиться к бою!", - подчеркивал Ричард. И он не намерен менять тактику. Лишь подготовившись к противостоянию, можно "предотвратить кровопролитие". По словам главы подводного флота Соединенных Штатов, американский "народ ждет и требует победы", и военные не подведут.
Напомним, минувшей весной глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил о том, что американские подводные лодки в состоянии полностью уничтожить РФ. В Москве на это заявили, что целью такого рода высказываний является лишь успокоение американского населения. Ведь в последнее время среди жителей страны растет обеспокоенность из-за российских достижений в сфере создания новейшего оружия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|