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Захарова позвала Шнурова на фестиваль трубачей в сербской Гуче
12.8.2018 22:11
Фото: rumenews.com
В следующий раз, когда в сербской Гуче состоится конкурс трубачей, на сцену поднимутся Сергей Шнуров и его коллектив "Ленинград", заверила журналистов официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Как передает ТАСС, Мария Захарова решила раскрыть журналистам секрет. Она отметила, что многим зрителям хотелось бы видеть среди участников фестиваля в Гуче, имеющего статус международного, "российских исполнителей, например, группу "Ленинград". Как только Захаровой стало об этом известно, она "тут же позвонила Сергею Шнурову".
Представитель МИД отметила, что бессменному лидеру группы "Ленинград" идея выступления на этом мероприятии показалась довольно интересной. Вполне возможно, что уже в будущем году Шнуров сможет составить "хорошую конкуренцию вашим трубачам", - анонсировала Захарова.
Российский дипломат, посетившая музыкальный фестиваль в Гуче, дала этому культурному событию очень высокую оценку. По словам Марии Захаровой, "это феерия и восторг". При этом масштабное мероприятие современно и представляет большой интерес для молодого поколения.
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