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Вынесен приговор американскому клоуну-убийце
11.8.2018 17:12
Фото: tvzvezda.ru
В Соединенных Штатах вынесен приговор по резонансному делу 37-летнего Кристиана Гулзоу, передает РИА Новости. Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера осудили на сорок два года тюрьмы. Отбывать наказание ему предстоит в одной из тюрем штата Колорадо.
По данным телевизионного канала Denver 7, суд признал Кристиана Гулзоу виновным в жестоком убийстве 29-летнего мужчину. ЧП случилось в Денвере весной прошлого года, рядом с рестораном.
В ходе следствия было установлено, что незадолго до преступления Гулзоу сильно повздорил со своей жертвой. Мужчины устроили перепалку около круглосуточно работавшего минимаркета и привлекли к себе внимание. Дело в том, что один из них был в черно-белом клоунском гриме.
Помимо устрашающего макияжа Гулзоу носил перчатку, на которой были установлены пятисантиметровые лезвия, как у одного из наиболее известных киноманьяков - Фредди Крюгера.
Отмечается, что максимальный срок, который грозил преступнику, составлял сорок восемь лет.
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