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В Грузии погиб 25-летний турист из России
11.8.2018 16:46
Фото: drealmp.fr
В Грузии обнаружен мертвым пропавший ранее россиянин. Мужчина утонул, купаясь во время шторма.
Тело туриста было выброшено на берег в Поти, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на грузинские СМИ отмечается, что россиянин пропал еще в минувший четверг, 9 августа. Поиски 25-летнего мужчину велись на протяжении двух суток.
По данным представителей Службы по управлению ЧС Грузии, двое россиян — мужчина и женщина — решили искупаться в море, несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение. Пара находилась в районе пляжа Малтаква, расположенного в окрестностях Поти. Проигнорировав призывы спасателей, туристы вошли в воду. Как отметили в ведомстве, спасти удалось лишь молодую женщину.
По факту гибели иностранца возбуждено уголовное дело, ведется расследование, заявили представители грузинского МВД.
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