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В Бухаресте при разгоне протестующих пострадали более 400 человек
12:36
Фото: proxy2014.net
В румынской столице свыше четырехсот человек пострадали во время масштабной акции протеста.
Как передает РИА Новости, силовики для разгона толпы применяли спецсредства.
До 440 человек возросло количество пострадавших в Бухаресте, сообщается со ссылкой на агентство Agerpres. В их числе - более двадцати жандармов. Свыше шестидесяти человек были экстренно госпитализированы.
Отмечается, что сотрудники правопорядка применяли водометы уже после того, как большинство манифестантов разошлись. Спецсредства, по данным МВД страны, были использованы для тушения мусорных баков, которые поджигали участники протестной акции.
Глава государства Клаус Йоханнис уже выразил осуждение в связи с излишне жесткими действиями силовиков. Как пишут румынские СМИ, президент потребовал объяснений от министра внутренних дел.
Согласно уточненной информации, участниками антиправительственной акции, которая накануне состоялась в Бухаресте, стали порядка шестидесяти тысяч человек. На столичные улицы вышли представители румынской диаспоры, проживающие и работающие за рубежом, а также жители разных уездов.
Манифестанты требовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Протестующие настаивают на создании правительства технократов, независимой юстиции и однопалатного парламента.
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