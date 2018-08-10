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В Приморском крае ищут восьмилетнего ребенка
10:41
Фото: 5-tv.ru
Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетнего мальчика.
Как передает ТАСС, мероприятия по поиску ребенка сейчас активно продолжаются.
В целях обеспечения полного объема мероприятий по поиску ребенка следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как рассказали официальные представители СУ СКР по Приморскому краю, ЧП случилось в населенном пункте Рощино.
Ребенок, гулявший в вечернее время в районе улицы Завитой, не пришел домой. Самостоятельные поиски обеспокоенных родственников результатов не принесли, после чего они обратились за помощью в экстренные службы.
К месту происшествия ранее была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники ведомства ведут опрос законных представителей мальчика и местного населения.
В настоящее время правоохранители отрабатывают ряд версий, включая несчастный случай, в результате которого ребенок мог пострадать. Мальчика ищут сотрудники МВД и МЧС, а также местные жители и волонтеры.
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