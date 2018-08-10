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В Приморском крае ищут восьмилетнего ребенка


10:41
В Приморском крае ищут восьмилетнего ребенкаФото: 5-tv.ru

Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетнего мальчика.

Как передает ТАСС, мероприятия по поиску ребенка сейчас активно продолжаются.

В целях обеспечения полного объема мероприятий по поиску ребенка следственные органы региона возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как рассказали официальные представители СУ СКР по Приморскому краю, ЧП случилось в населенном пункте Рощино.

Ребенок, гулявший в вечернее время в районе улицы Завитой, не пришел домой. Самостоятельные поиски обеспокоенных родственников результатов не принесли, после чего они обратились за помощью в экстренные службы.

К месту происшествия ранее была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники ведомства ведут опрос законных представителей мальчика и местного населения.

В настоящее время правоохранители отрабатывают ряд версий, включая несчастный случай, в результате которого ребенок мог пострадать. Мальчика ищут сотрудники МВД и МЧС, а также местные жители и волонтеры.

Автор: Злата Богатова

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