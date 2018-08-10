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В Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор
10.8.2018 18:33
Фото: livejournal.com
В Теннесси сегодня был приведен в исполнение смертный приговор. Казнь состоялась впервые с 2009 года.
Как передает агентство "Интерфакс", с помощью смертельной инъекции казнили мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве ребенка.
В американском штате Теннесси казнили осужденного впервые за последние несколько лет. К смерти ранее был приговорен Билли Рэй Айрик, который в 1985 году он совершил убийство семилетней девочки. Перед расправой он изнасиловал свою жертву. Приговор привели в исполнение в 19:48 по местному времени (03:48 по Москве). 59-летнего Айрика казнили методом смертельной инъекции. В своем последнем слове осужденный сказал, что ему "действительно жаль. И это... это все", - отмечают американские СМИ.
Незадолго до того, как состоялась казнь, Айрик получил отказ об отсрочке Верховного суда Соединенных Штатов. За тридцать два года, поведенные за решеткой, осужденный много раз писал заявления с просьбой отложить исполнение приговора. Заключенный при этом указывал на проблемы с психикой и нарушения его конституционных прав, связанные с тем, что в состав вещества для казни входят некоторые препараты. В последний раз суд решил пойти ему навстречу четыре года назад.
Айрик стал 133-м человеком, которого за последние сто лет казнили на территории штата Теннесси. Согласно решению регионального Верховного суда, вынесенному в начале года, в октябре и декабре будут приведены в исполнение еще два смертных вердикта.
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