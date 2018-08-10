Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Теннесси впервые за девять лет‍ привели в исполнение смертный приговор

10.8.2018 18:33

Фото: livejournal.com



В Теннесси сегодня был приведен в исполнение смертный приговор. Казнь состоялась впервые с 2009 года.



Как передает агентство "Интерфакс", с помощью смертельной инъекции казнили мужчину, признанного виновным в жестоком убийстве ребенка.



В американском штате Теннесси казнили осужденного впервые за последние несколько лет. К смерти ранее был приговорен Билли Рэй Айрик, который в 1985 году он совершил убийство семилетней девочки. Перед расправой он изнасиловал свою жертву. Приговор привели в исполнение в 19:48 по местному времени (03:48 по Москве). 59-летнего Айрика казнили методом смертельной инъекции. В своем последнем слове осужденный сказал, что ему "действительно жаль. И это... это все", - отмечают американские СМИ.



Незадолго до того, как состоялась казнь, Айрик получил отказ об отсрочке Верховного суда Соединенных Штатов. За тридцать два года, поведенные за решеткой, осужденный много раз писал заявления с просьбой отложить исполнение приговора. Заключенный при этом указывал на проблемы с психикой и нарушения его конституционных прав, связанные с тем, что в состав вещества для казни входят некоторые препараты. В последний раз суд решил пойти ему навстречу четыре года назад.



Айрик стал 133-м человеком, которого за последние сто лет казнили на территории штата Теннесси. Согласно решению регионального Верховного суда, вынесенному в начале года, в октябре и декабре будут приведены в исполнение еще два смертных вердикта.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.8.2018 23:03 Впавшая в кому звезда сериала «Счастливы вместе» открыла глаза

Впавшая в кому звезда сериала «Счастливы вместе» открыла глаза 9.8.2018 17:45 Украинская детская писательница негодует из-за «пророссийских» детей в лагерях отдыха

Украинская детская писательница негодует из-за «пророссийских» детей в лагерях отдыха 9.8.2018 11:07 В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности

В Кемерово пытался покончить с собой пожарный, первым прибывший в «Зимнюю вишню» и обвиненный в халатности 9.8.2018 10:15 Католики не одобрили рекламу Вильнюса с сексуальным подтекстом

Католики не одобрили рекламу Вильнюса с сексуальным подтекстом 8.8.2018 23:31 Степаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном