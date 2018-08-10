Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В КБР из-за непогоды пока не могут спустить вниз тела погибших бойцов Росгвардии

10.8.2018 14:34

Фото: sputniknews.lt



В Кабардино-Балкарии пока не могут спустить со склона тела бойцов Росгвардии, которые погибли на леднике Мижирги.



Как передает агентство "Интерфакс-Юг", вертолет вылетит, как только позволит метеорологическая обстановка.



По словам представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, в районе, где погибли военнослужащие, сохраняется нулевая видимость, идет снег. Как только погода прояснится, за телами погибших вылетит вертолет. Отмечается, что спасатели, которые готовили останки к транспортировке, завершили свои действия и начали обратный спуск.



ЧП случилось в минувшую среду, 8 августа, на леднике Мижирги, который расположен между горами Дых-Тау и пик Пушкина. Четверо контрактников погибли на высоте порядка 4,5 тыс. метров в ходе планового учебно-тренировочного сбора.



За день до этого росгвардейцы начали мероприятия по отработке сложных спецнормативов. Целью экспедиции являлось повышение уровня горной подготовки личного состава. Предполагалось, что контрактники взойдут на пик Пушкина, но на их маршруте произошел сход лавины.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.8.2018 13:22 В Ташкенте боец ММА убит в ночном клубе

В Ташкенте боец ММА убит в ночном клубе 10.8.2018 12:07 В Подмосковье трехлетняя девочка скончалась, попробовав бабушкины таблетки

В Подмосковье трехлетняя девочка скончалась, попробовав бабушкины таблетки 10.8.2018 09:29 В Японии пропал вертолет со спасателями

В Японии пропал вертолет со спасателями 10.8.2018 00:17 В Мытищах автобус сбил пешеходов

В Мытищах автобус сбил пешеходов 9.8.2018 23:37 В Газе израильская авиация сравняла с землей здание культурного центра