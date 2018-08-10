|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В КБР из-за непогоды пока не могут спустить вниз тела погибших бойцов Росгвардии
10.8.2018 14:34
Фото: sputniknews.lt
В Кабардино-Балкарии пока не могут спустить со склона тела бойцов Росгвардии, которые погибли на леднике Мижирги.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", вертолет вылетит, как только позволит метеорологическая обстановка.
По словам представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, в районе, где погибли военнослужащие, сохраняется нулевая видимость, идет снег. Как только погода прояснится, за телами погибших вылетит вертолет. Отмечается, что спасатели, которые готовили останки к транспортировке, завершили свои действия и начали обратный спуск.
ЧП случилось в минувшую среду, 8 августа, на леднике Мижирги, который расположен между горами Дых-Тау и пик Пушкина. Четверо контрактников погибли на высоте порядка 4,5 тыс. метров в ходе планового учебно-тренировочного сбора.
За день до этого росгвардейцы начали мероприятия по отработке сложных спецнормативов. Целью экспедиции являлось повышение уровня горной подготовки личного состава. Предполагалось, что контрактники взойдут на пик Пушкина, но на их маршруте произошел сход лавины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|