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В КБР из-за непогоды пока не могут спустить вниз тела погибших бойцов Росгвардии


10.8.2018 14:34
В КБР из-за непогоды пока не могут спустить вниз тела погибших бойцов РосгвардииФото: sputniknews.lt

В Кабардино-Балкарии пока не могут спустить со склона тела бойцов Росгвардии, которые погибли на леднике Мижирги.

Как передает агентство "Интерфакс-Юг", вертолет вылетит, как только позволит метеорологическая обстановка.

По словам представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, в районе, где погибли военнослужащие, сохраняется нулевая видимость, идет снег. Как только погода прояснится, за телами погибших вылетит вертолет. Отмечается, что спасатели, которые готовили останки к транспортировке, завершили свои действия и начали обратный спуск.

ЧП случилось в минувшую среду, 8 августа, на леднике Мижирги, который расположен между горами Дых-Тау и пик Пушкина. Четверо контрактников погибли на высоте порядка 4,5 тыс. метров в ходе планового учебно-тренировочного сбора.

За день до этого росгвардейцы начали мероприятия по отработке сложных спецнормативов. Целью экспедиции являлось повышение уровня горной подготовки личного состава. Предполагалось, что контрактники взойдут на пик Пушкина, но на их маршруте произошел сход лавины.

Автор: Злата Богатова

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