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Впавшая в кому звезда сериала «Счастливы вместе» открыла глаза


9.8.2018 23:03
Впавшая в кому звезда сериала «Счастливы вместе» открыла глазаФото: glavny.tv

Впавшая в кому актриса Мария Симдянкина начала постепенно приходить в себя, пишу российские СМИ.

Как рассказала подруга 32-летней артистки актриса Елена Ксенофонтова, врачи до сих пор остерегаются делать прогнозы.

Мария Симдянкина, впавшая в кому после операции и долгое время находящаяся без сознания, открыла глаза. По словам Елены Ксенофонтовой, "реаниматолог был в шоке". В своем Facebook подруга актрисы отметила, что несколько дней назад у пациентки отказали почки, легкие и сердце. Врачи были вынуждены подключить актрису к аппаратам жизнеобеспечения.

Подруга 32-летней артистки отметила, что у Марии Симдянкиной серьезный диагноз и последнее время она мужественно и отчаянно сражается за жизнь. От какого заболевания страдает актриса, Ксенофонтова не уточнила. Она лишь сообщила, что она постепенно начинает дышать самостоятельно.

В настоящее время к Симдянкиной пускают лишь ее маму, рассказала подруга. По ее словам, минувшей ночью у пациентки "медленно начало подниматься давление" и заработало сердце, однако позже случились "ужасные судороги". Сейчас актриса дышит сама, через маску ей подают кислород.

Автор: Злата Богатова

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