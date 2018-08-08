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Украинская детская писательница негодует из-за «пророссийских» детей в лагерях отдыха


17:45
Украинская детская писательница негодует из-за «пророссийских» детей в лагерях отдыхаФото: tvzvezda.ru

Украинская детская писательница Лариса Ницой с возмущением прокомментировала наличием в стране летних детских лагерей, где проводят время ребята из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявила литератор, известная своими русофобскими высказываниями, "пророссийских" детей в украинских лагерях быть не должно. Своим мнением по этому вопросу Лариса Ницой поделилась в эфире телевизионного канала ZIK, отмечает РИА Новости. Как стало известно, писательницу возмутили дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые вместе с украинскими ребятами проводят время в лагерях летнего отдыха.

Детская писательница заявила, что в Киеве должны принять меры, чтобы не "сводить" украинских ребят со сверстниками, которые могут выступать против военных действий в Донбассе, а также "прославлять Россию". Ницой также отметила, что страна должна проявлять заботу о воспитании нового поколения. При этом нельзя допускать, чтобы в детских учреждениях "сталкивались лбами" ребята, которые могут "исповедовать" разные политические взгляды.

Напомним, в прошлом Лариса Ницой уже не раз попадала на первые полосы из-за своих провокационных выходок и не менее скандальных высказываний. В частности, в конце 2016 года она намеревалась подавать в суд на магазин, сотрудники которого заговорили с ней на русском языке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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