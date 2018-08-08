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Католики не одобрили рекламу Вильнюса с сексуальным подтекстом
10:15
Фото: dailymail.co.uk
Католическая община Литвы с недовольством отреагировала на туристическую рекламную кампанию с сексуальным подтекстом, которую запустил Вильнюс. Рекламное агентство Go Vilnius, создавшее материалы по заказу властей столицы, сравнило город с так называемой точкой G.
Как сообщает издание Daily Mail, католическая община Литвы с недовольством восприняла рекламу Вильнюса, в которой он для привлечения иностранных туристов сравнивается с "точкой G Европы". Как гласят надписи на плакатах, "никто не знает, где она находится", однако отыскать ее — "просто восхитительно".
На плакатах, рекламирующих Вильнюс столь неоднозначным образом, девушка, лежащая на простыне в виде карты Европы, ухватилась рукой прямо за литовскую столицу. Как отмечают СМИ со ссылкой на авторов этой идеи, они решили не восхвалять Вильнюс. По их мнению, не все жители Европы осведомлены, где расположена Литва и чем она привлекательна, поэтому они сделали акцент именно на этом.
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