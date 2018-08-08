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В Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птиц
8.8.2018 17:23
Фото: bp.blogspot.com
В Тофаларском заказнике волонтеры создали несколько гнезд для хищных птиц, которые занесены в Красную книгу России.
По данным агентства "Интерфакс", обзавестись потомством смогут скопы и белохвостые орланы.
Как рассказали представители ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", искусственные гнезда представляют собой платформы из лиственницы, которые выложены мхом и ветками. Восемь гнезд уже установлены на территории заказника, расположенного в Нижнеудинском районе Иркутской области.
Гнезда, созданные волонтерами, поместили на деревьях, растущих близ горных водоемов Агульское и Медвежье, отметили в заказнике. Одно гнездо установили у стрелки рек Большой и Малый Агул, то есть прямо у "входа" на заповедную территорию.
По словам специалистов, скопам свойственно гнездиться на самой верхушке обломанного дерева, обычно на высоте порядка двадцати пяти метров. Размер их гнезда немного меньше, чем у белохвостых орланов, которые стараются выбирать развилки на ветвях деревьев. Случалось, что масса гнезда достигала двадцати пяти килограммов.
К Медвежьему озеру, которое находится на высоте 1,4 тыс. метров над уровнем моря, волонтерское снаряжение было заброшено с помощью вертолета. Сами же волонтеры шли туда пешком, преодолев примерно двенадцать километров тайги в каждую сторону.
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