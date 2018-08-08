ИнтерНовости - новости в стране и мире
На египетской Аллее сфинксов обнаружили новую статую
На египетской Аллее сфинксов обнаружили новую статую
Иванов: США признали, что Саакашвили сорвался с поводка
Иванов: США признали, что Саакашвили сорвался с поводка
В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130
В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Степаненко впервые прокомментировала развод с ПетросяномСтепаненко впервые прокомментировала развод с Петросяном
В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130В Индонезии число жертв землетрясения превысило 130
Жена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеваниемЖена Башара Асада госпитализирована с онкологическим заболеванием
В Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птицВ Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птиц
В Испании жертвами аномальной жары стали 9 человекВ Испании жертвами аномальной жары стали 9 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птиц


8.8.2018 17:23
В Горной Тофаларии установили созданные волонтерами гнезда для редких хищных птицФото: bp.blogspot.com

В Тофаларском заказнике волонтеры создали несколько гнезд для хищных птиц, которые занесены в Красную книгу России.

По данным агентства "Интерфакс", обзавестись потомством смогут скопы и белохвостые орланы.

Как рассказали представители ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", искусственные гнезда представляют собой платформы из лиственницы, которые выложены мхом и ветками. Восемь гнезд уже установлены на территории заказника, расположенного в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Гнезда, созданные волонтерами, поместили на деревьях, растущих близ горных водоемов Агульское и Медвежье, отметили в заказнике. Одно гнездо установили у стрелки рек Большой и Малый Агул, то есть прямо у "входа" на заповедную территорию.

По словам специалистов, скопам свойственно гнездиться на самой верхушке обломанного дерева, обычно на высоте порядка двадцати пяти метров. Размер их гнезда немного меньше, чем у белохвостых орланов, которые стараются выбирать развилки на ветвях деревьев. Случалось, что масса гнезда достигала двадцати пяти килограммов.

К Медвежьему озеру, которое находится на высоте 1,4 тыс. метров над уровнем моря, волонтерское снаряжение было заброшено с помощью вертолета. Сами же волонтеры шли туда пешком, преодолев примерно двенадцать километров тайги в каждую сторону.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Три российские биатлонистки меняют спортивное гражданство на украинскоеТри российские биатлонистки меняют спортивное гражданство на украинское
В США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денегВ США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денег
В Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере ИзраиляВ Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере Израиля
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолетаВ Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
В Индонезии более 90 человек погибли при землетрясенииВ Индонезии более 90 человек погибли при землетрясении

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru