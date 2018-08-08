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Краснодарца, подозреваемого в резонансном убийстве женщины, переводят в больницу
8.8.2018 15:30
Фото: imgur.com
Следственные органы изменят меру пресечения краснодарцу Дмитрию Бакшееву, который является фигурантом резонансного дела о расчленении убитой женщины на территории авиучилища, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, подозреваемый страдает от опасного инфекционного заболевания, поэтому не может оставаться в следственном изоляторе.
Учитывая, что заболевание может создавать угрозу для жизни, следственные органы приняли решение об изменении меры пресечения. В скором времени Дмитрий Бакшеев будет помещен в специализированное лечебное учреждение, рассказала официальный представитель краевого СУ СКР Наталья Трифонова. По ее словам обеспечивать охрану места содержания и лечения подозреваемого предстоит сотрудникам Росгвардии.
Супруга Бакшеева, согласно заключению экспертов национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского, признана вменяемой. Женщина остается под арестом до окончания периода расследования, пояснила Трифонова.
Напомним, в сентябре прошлого года на территории Краснодарского летного училища были обнаружены фрагменты женского тела. Достаточно быстро правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве 35-летней уроженки Кировской области, им оказался проживавший рядом Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья, которая позднее стала второй фигуранткой этого уголовного дела.
По версии следствия, убийство было совершено на фоне употребления алкоголя. Расправившись с гостьей, в компании которой Бакшеевы несколько дней распивали спиртное, мужчина делал селфи с фрагментами тела погибшей женщины. Телефон, в котором сохранились шокирующие кадры, передали в полицию дорожные рабочие. Они совершенно случайно обнаружили его на улице, а потом с ужасом рассмотрели имевшиеся в телефоне фотографии.
Сотрудники полиции позже обнаружили в общежитии фрагменты человеческого тела, которые были засолены и заморожены. Вскоре Бакшеевым предъявили обвинение в убийстве.
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