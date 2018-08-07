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Похищенный из «Булгаковского дома» кот Бегемот постепенно восстанавливается после стресса
7.8.2018 21:00
Фото: images-on-off.com
Кот Бегемот, проживающий в столичном музее-театре "Булгаковский дом", пока еще не оправился полностью после стресса, который связан с недавним похищением.
Как передает ТАСС, животному оказывает помощь зоопсихолог.
По словам директора театра-музея Николая Голубева, кот пока еще не в полной мере оправился от стресса, пережитого во время недавнего похищения.
1 августа стало известно о похищении кота по кличке Бегемот, который проживал в музее и свободно выходил на улицу. Сотрудники музея-театра поспешили обратиться в полицию, сообщив о пропаже питомца. Правоохранителям в тот же день удалось найти животное, кот находился неподалеку от Театра Моссовета.
Похитительница Бегемота, придя к музею-театру, обвинила сотрудников "Булгаковского дома" в плохом уходе за котом. По ее словам, именно из-за этого она и решила забрать животное, якобы намереваясь обеспечить ему лучшие условия. Сотрудники музея-театра в ответ указали на беспочвенность слов похитительницы.
Предполагается, что кота на улицу после случившегося выпускать не будут. Выполняя рекомендации зоопсихолога, работники музея окружили Бегемота повышенным вниманием и купили лекарственное средство на травах.
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