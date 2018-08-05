Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетиции

19:29

Фото: rbc.ru



Скоропостижно скончалась ведущая актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова. По данным отечественных средств массовой информации, трагедия случилась во время очередной репетиции.



Артистке было лишь сорок девять лет.



Как сообщает сегодня телевизионный канал "РЕН ТВ", Анна Соколова умерла в минувшую субботу, 4 августа. Актрисе стало плохо, когда труппа репетировала "Хануму". В этом спектакле актриса должна была сыграть главную героиню.



Сегодня в Прокопьевском театре состоялась церемония прощания с артисткой. Сведений о том, что могло стать причиной скоропостижной смерти, из официальных источников пока не поступало.



В некрологе, который опубликован на портале театра, отмечается, что репертуар держался на Анне Соколовой. Многоплановый талант покойной всегда будет оставаться "в золотом фонде театральной памяти".



В ряде источников появились сообщения о том, что в действительности Анна Соколова умерла на даче. По словам ее коллеги, за день до этого прошла очередная репетиция, и все было хорошо. В момент смерти артистка находилась за пределами театра.



Анна Соколова приобрела известность после участия в таких театральных постановках, как "Квадратура круга" и "Женитьба". В 2015 году актриса сыграла в кинокартине режиссера Юрия Кары "Главный". В этом фильме также снимались Борис Щербаков и Александр Олешко. В Прокопьевском театре она проработала двадцать три года.



Автор: Злата Богатова

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