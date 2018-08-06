Новости шоу-бизнеса

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На западе Румынии найдена построенная 3,4 тыс. лет назад крепость
6.8.2018 17:57
Фото: aradon.ro
В Румынии найдена крепость, созданная около трех с половиной тысячелетий назад.
Как полагают археологи, она может считаться одним из крупнейших оборонительных сооружений XIV века до н.э., передает ТАСС.
Открытие было сделано во время археологических раскопок, которые велись в городе Сэнтане, расположенном не территории западного уезда Арад. Крепость XIV века до н.э. обнаружена исследователями из международного коллектива ученых. Группа румынских и германских специалистов работает под руководством профессора Флорина Гогылтана из Института археологии и истории искусства в Клуже-Напоке и его коллеги профессора Рюдигера Краузе из Университета им. Гете (Франкфурт-на-Майне).
По словам Гогылтана, рассказавшего о находке во время пресс-конференции, обнаруженный археологами объект - всемирно известное укрепленное поселение Троя в Малой Азии, которое Гомер упоминал в "Илиаде". В древности оно располагалось на площади в двадцать девять гектаров. Объем фортификации в Сэнтане раскинулась территории втрое больше.
Профессор отметил, что финансирование раскопок в Сэнитане, которые были начаты еще в 2009 году, осуществляет немецкая земля Гессен. Предполагается, что работа в регионе будет продолжаться еще в течение трех лет.
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