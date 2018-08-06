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Московский школьник погиб, пытаясь починить компьютер
6.8.2018 16:19
Фото: livejournal.com
Столичная полиция приступила к проверке по факту гибели мальчика, передает ТАСС. Согласно имеющимся сведениям, четырнадцатилетний школьник погиб в результате удара током - юноша в тот момент пытался чинить компьютер.
По словам старшего помощника главы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, трагический случай зафиксирован на юго-востоке города, на Грайвороновской улице. Подростка нашли погибшим в минувшее воскресенье, 5 августа.
Согласно предварительному заключению экспертов, причиной ЧП могла стать электротравма. По версии следствия, четырнадцатилетний юноша получил удар током, когда проводил самостоятельный ремонт компьютера.
Правоохранительные органы приступили к работе по выяснению всех обстоятельств гибели подростка, назначен ряд экспертиз. По итогам проверки позже примут соответствующее процессуальное решение.
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