ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сочи найдено тело одного из двух детей, унесенных рекой в море
В Сочи найдено тело одного из двух детей, унесенных рекой в море
Захарова указала на грубое искажение сведений о военном присутствии России в ЦАР
Захарова указала на грубое искажение сведений о военном присутствии России в ЦАР
В Омске мужчину за убийство матери и бабушки осудили на 18 лет колонии
В Омске мужчину за убийство матери и бабушки осудили на 18 лет колонии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолетаВ Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
В Пакистане до 20 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса и нефтевозаВ Пакистане до 20 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса и нефтевоза
В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекойВ Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекой
Кадыров намерен добиваться пересмотра приговора убийце экс-полковника БудановаКадыров намерен добиваться пересмотра приговора убийце экс-полковника Буданова
СМИ: Причиной взрыва в Каракасе могла стать детонация бытового газаСМИ: Причиной взрыва в Каракасе могла стать детонация бытового газа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета


19:38
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолетаФото: lifenews.ru

В Швейцарии выясняют причины крушения самолета Junkers 52. Жертвами катастрофы, согласно официальным данным, стали двадцать человек.

Со ссылкой на полицию кантона Граубюнден отмечается,  что жертвами трагического инцидента стали одиннадцать мужчин и девять женщин.

Коллекционное воздушное судно разбилось на территории Швейцарии в минувшую субботу, 4 августа. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту - двадцать человек, заявили на пресс-конференции официальные представители правоохранительных органов кантона Граубюнден.

Выпущенный в 1939 году самолет поднялся в воздух в Локарно и должен был приземлиться в Дюбердорфе. По предварительным данным, проблемы возникли, когда воздушное судно находилось над склоном горы Пиц Зегнанс. Фрагменты коллекционного самолета позже были найдены на высоте 2540 метра. Известно также, что сигнала бедствия от экипажа во время полета получено не было.

По решению Федерального управления гражданской авиации, вплоть до вечера 8 августа полеты над Пиц Зегнанс запрещены. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Пока сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников не поступало.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

СМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасностиСМИ: Россиян, убитых в ЦАР, предупреждали об опасности
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолетаВ Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
Смолов признал вину за аварию в Краснодаре‍Смолов признал вину за аварию в Краснодаре‍
Усик заявил, что ему не нужно звание «Герой Украины»‍Усик заявил, что ему не нужно звание «Герой Украины»‍
В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человекВ Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru