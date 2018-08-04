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В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
19:38
Фото: lifenews.ru
В Швейцарии выясняют причины крушения самолета Junkers 52. Жертвами катастрофы, согласно официальным данным, стали двадцать человек.
Со ссылкой на полицию кантона Граубюнден отмечается, что жертвами трагического инцидента стали одиннадцать мужчин и девять женщин.
Коллекционное воздушное судно разбилось на территории Швейцарии в минувшую субботу, 4 августа. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту - двадцать человек, заявили на пресс-конференции официальные представители правоохранительных органов кантона Граубюнден.
Выпущенный в 1939 году самолет поднялся в воздух в Локарно и должен был приземлиться в Дюбердорфе. По предварительным данным, проблемы возникли, когда воздушное судно находилось над склоном горы Пиц Зегнанс. Фрагменты коллекционного самолета позже были найдены на высоте 2540 метра. Известно также, что сигнала бедствия от экипажа во время полета получено не было.
По решению Федерального управления гражданской авиации, вплоть до вечера 8 августа полеты над Пиц Зегнанс запрещены. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Пока сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников не поступало.
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