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В Пакистане до 20 человек увеличилось число жертв ДТП с участием автобуса и нефтевоза
17:53
Фото: livejournal.com
В Пакистане до двадцати человек возросло количество погибших при столкновении пассажирского автобуса и цистерны, перевозившей нефть.
Как уже сообщалось, крупное ДТП случилось на севере страны. По факту инцидента уже проводится расследование.
Ранее сообщалось о гибели четырнадцати человек более тридцати пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Как заявляли власти округа Кохат, на территории которого случилась смертельная авария, врачи оценивали состояние многих раненых как тяжелое и критическое.
В салоне автобуса, который столкнулся перевозившей нефтепродукты цистерной, в момент ЧП находилось около пятидесяти человек. Полицейские выясняют причины аварии.
По предварительным данным, столкновение мог допустить водитель рейсового автобуса. После удара оба транспортных средства перевернулись.
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