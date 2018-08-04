|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Пакистане автобус врезался в нефтевоз: погибли 14 человек, 30 пострадали
4.8.2018 20:25
Фото: vk.me
На севере Пакистана четырнадцать человек погибли в результате дорожной аварии, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, пострадали не менее тридцати.
Трагедия произошла на территории округа Кохат.
Как сообщает сегодня газета Dawn, цитируя представителей региональной полиции, столкнулись перевозивший пассажиров рейсовый автобус и нефтевоз. После ДТП оба транспортных средства перевернулись.
О возгорании или утечке горючего данных нет. Причины смертельной дорожной аварии сейчас устанавливают специалисты.
Пострадавших развозят по близлежащим медицинским учреждениям. По официальным данным, пострадали не меньше тридцати четырех человек. Врачи оценивают состояние многих пациентов как очень тяжелое и критическое.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|