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В Пакистане автобус врезался в нефтевоз: погибли 14 человек, 30 пострадали


4.8.2018 20:25
В Пакистане автобус врезался в нефтевоз: погибли 14 человек, 30 пострадалиФото: vk.me

На севере Пакистана четырнадцать человек погибли в результате дорожной аварии, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, пострадали не менее тридцати.

Трагедия произошла на территории округа Кохат.

Как сообщает сегодня газета Dawn, цитируя представителей региональной полиции, столкнулись перевозивший пассажиров рейсовый автобус и нефтевоз. После ДТП оба транспортных средства перевернулись.

О возгорании или утечке горючего данных нет. Причины смертельной дорожной аварии сейчас устанавливают специалисты.

Пострадавших развозят по близлежащим медицинским учреждениям. По официальным данным, пострадали не меньше тридцати четырех человек. Врачи оценивают состояние многих пациентов как очень тяжелое и критическое.

Автор: Злата Богатова

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