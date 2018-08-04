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В Китае открыли новый вид экзотической рептилии


4.8.2018 13:38
В Китае открыли новый вид экзотической рептилииФото: livejournal.com

На территории острова Хайнань обнаружен ранее неизвестный вид экзотической рептилии, передает ТАСС.

Как стало известно, речь идет о восточно-азиатском эублефаре, который принадлежит к семейству гекконовых. Уникальное животное китайским ученым удалось отыскать в центральной части острова.

По словам ученых, открытие было сделано в карстовом районе, который покрыт лесными зарослями. Животное обнаружили на высоте 200-300 м над уровнем моря. На сегодняшний день в мире обитают лишь семнадцать видов восточно-азиатского эублефара, два из которых - Goniurosaurus hainanensis и Goniurosaurus bawanglingensis - на территории острова Хайнань в Южном Китае. Оказалось, что в регионе есть и представители другого вида.

Ученые рассказали, что рептилия отличается особыми формой и строением организма. Длина этого удивительного животного составляет до 97 мм, а коричневато-пурпурная кожа украшена довольно большими пятнами черного цвета. Исследователи уже выбрали название для нового вида - Zhoushi Jianhu, что переводится как "Эублефар из рода Чжоу".

Автор: Злата Богатова

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