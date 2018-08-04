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В Великобритании выбрали «Кота года»
4.8.2018 10:51
Фото: nevsepic.com.ua
В британской столице назван "Кот года", передает ТАСС.
Торжественная церемония состоялась в отеле Savoy, где вручили награду Шарлотте Диксон. Питомец этой женщины ранее смог спасти ей жизнь.
Почетный титул "Кот года" получил белый кот Тео, который спасл жизнь хозяйке Шарлотте Диксон. Животное получило звание посмертно - кот несколько дней назад умер. Всего же на титул самой выдающейся кошки претендовали сотни усатых претендентов.
Как рассказали врачи скорой помощи города Реддитч в английском графстве Вустершир, жизни Шарлотты Диксон угрожала серьезная опасность. Благодаря восьмилетнему Тео, которого владелица ранее смогла вылечить от тяжелого недуга, женщина была спасена.
По словам Диксон, проснувшись ночью, она почувствовала себя плохо. Не зная, что делать, женщина решила, что необходимо еще немного поспать, чтобы прийти в норму. Однако встревоженный кот теребил ее лапами и мяукал. После того, как он начал прыгать на хозяйку, чтобы она не могла заснуть, Диксон созвонилась со своей матерью, а та сразу же вызвала скорую.
Врачи выяснили, что у женщины формировался кровяной сгусток. В случае, если бы она уснула, "могла бы и не проснуться", отметила Диксон. Проведя несколько дней в палате интенсивной терапии, женщина полностью восстановила здоровье.
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