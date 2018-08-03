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В Омске мужчину за убийство матери и бабушки осудили на 18 лет колонии
02:22
Фото: vk.me
Жителя Омска осудили на восемнадцать лет за убийство собственных матери и бабушки, передают региональные СМИ.
Приговор по этому резонансному делу вынесли в Омском областном суде. Двадцатипятилетний обвиняемый признал вину лишь частично.
Со ссылкой на представителей прокуратуры региона отмечается, что незадолго до двойного убийства произошел семейный конфликт. Поругавшись в очередной раз с матерью, молодой человек несколько раз ударил ее ножом, когда она пыталась покинуть квартиру. От полученных ранений она умерла на месте, как и бабушка, ставшая невольной свидетельницей первого убийства.
Во время судебных слушаний обвиняемый лишь частично признал вину в содеянном. По его словам, он не отдавал отчета собственным действиям, так как находился под воздействием наркотиков. Вместе с тем, в заключении судебной психолого-психиатрической комиссионной экспертизы указано, что слова подсудимого не соответствуют действительности. По мнению специалистов, во время расправы над матерью и бабушкой убийца осознавать характер своих действий и мог ими управлять.
Мужчину признали виновным в двойном убийстве и приговорили к лишению свободы на восемнадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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