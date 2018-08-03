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В Греции после гибели людей при лесных пожарах ушел с поста министр гражданской обороны


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В Греции после гибели людей при лесных пожарах ушел с поста министр гражданской обороныФото: mycdn.me

В Греции подал в отставку первый замминистра внутренних дел Никос Тоскас, передает ТАСС. Высокопоставленный чиновник нес ответственность за вопросы защиты граждан. Тоскаса подвергла резкой критике оппозиция, указав на "неумелые действия" госаппарата при тушению лесных пожаров.

На фоне недавних лесных пожаров, которые приобрели катастрофические масштабы вокруг Афин, греческий премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже принял отставку Никоса Тоскаса. Как пишет газета Naftemporiki, решение об уходе первого замминистра МВД с поста было принято пятницу. При этом учитывалось, что чрезвычайное положение в столичной области Аттика уже отменено.

Приняв отставку, Ципрас выразил Тоскасу благодарность за плодотворное сотрудничество, которое продолжалось на протяжении многих лет, отмечается в публикации.

Ранее лидеры греческой оппозиции обрушились с резкой критикой не только на Никоса Тоскаса, но  и официального представителя правительства Димитриса Тзанакопулоса, а также руководство Пожарной охраны. Возмущение вызвало заявление для прессы, сделанное 26 июля. В нем говорилось о том, что не представляется возможным провести эвакуацию загородного поселка Мати, где находились тысячи жителей. Раздуваемый штормовым ветром огонь до скорости в 120 км/ч прошел через это место менее чем за час.

На фоне жаркой погоды, когда температура не опускалась ниже 38 градусов, в окрестностях греческой столицы возник целый ряд очагов лесных пожаров. 24 июля власти Греции объявили о трехдневном трауре по жертвам стихии - погибли свыше восьмидесяти человек, большинство которых проживали в Мати.

Сведения о числе погибших в результате пожаров пока поступают противоречивые. Официально опознаны останки 88 жертв, но немало людей еще числятся пропавшими без вести.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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