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В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человек


3.8.2018 22:56
В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человекФото: livincool.com

На востоке Афганистана в результате взрыва в мечети погибли тридцать девять человек. Количество раненых уточняется.

Как передают международные СМИ, состояние многих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Поэтому число жертв инцидента может возрасти.

По данным информационного агентства Reuters, местные власти выражают опасения, что жертв может стать больше - состояние многих раненых медики оценивают как крайне тяжелое. В общей сложности в больницы были доставлены не менее семидесяти пострадавших, в том числе, более двадцати детей.

Взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Гардез, который находится в восточной части страны. По словам представителей местных сил безопасности, случившееся уже квалифицировано как террористическая атака.

Установлено, что к теракт совершили двое боевиков, когда в в мечеть была заполнена верующими. Один из террористов привел в действие взрывное устройство, которое находилось при нем, а второй начал расстреливать людей, совершавших молитву. Нападавшего на месте ликвидировали вооруженные охранники мечети.

О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна из радикальных группировок, которые действуют в этом регионе Афганистана.

Автор: Злата Богатова

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