|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Афганистане при взрыве в мечети погибли около 40 человек
3.8.2018 22:56
Фото: livincool.com
На востоке Афганистана в результате взрыва в мечети погибли тридцать девять человек. Количество раненых уточняется.
Как передают международные СМИ, состояние многих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Поэтому число жертв инцидента может возрасти.
По данным информационного агентства Reuters, местные власти выражают опасения, что жертв может стать больше - состояние многих раненых медики оценивают как крайне тяжелое. В общей сложности в больницы были доставлены не менее семидесяти пострадавших, в том числе, более двадцати детей.
Взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Гардез, который находится в восточной части страны. По словам представителей местных сил безопасности, случившееся уже квалифицировано как террористическая атака.
Установлено, что к теракт совершили двое боевиков, когда в в мечеть была заполнена верующими. Один из террористов привел в действие взрывное устройство, которое находилось при нем, а второй начал расстреливать людей, совершавших молитву. Нападавшего на месте ликвидировали вооруженные охранники мечети.
О своей причастности к инциденту пока не заявила ни одна из радикальных группировок, которые действуют в этом регионе Афганистана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|