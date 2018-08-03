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Захарова указала на грубое искажение сведений о военном присутствии России в ЦАР
3.8.2018 21:05
Фото: moyby.com
В МИД РФ прокомментировали вопрос о поставках российского вооружения в ЦАР, а также присутствие отечественных инструкторов на территории этого государства, передает агентство "Интерфакс".
При этом Мария Захарова указала на продолжающиеся попытках исказить сведения.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, специалисты из России были ранее командированы в эту страну на совершенно законных основаниях, в ответ на соответствующую просьбу руководства ЦАР о содействии в подготовке военных.
Основной задачей россиян является обучение местных военнослужащих навыкам обращения с вооружением и техсредствами, которые безвозмездно поставило туда в начале этого года оборонное ведомство РФ. Эти поставки осуществлялись в полном соответствии со всеми нормами международного права, включая согласование с Советом Безопасности ООН. На сегодняшний день на территории ЦАР в общей сложности находятся пять военных и 170 гражданских специалистов из РФ. Никто из них никак не участвует в боевых действиях, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД сообщили о заключении врачей, которые осматривали тела россиян, убитых в ЦАР несколько дней назад. Жертвами вооруженного нападения стали журналист Орхан Джемаль, режиссер документального кино Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Все они прибыли в Африку по работе, однако не поставили в известность дипломатов, поэтому в посольстве не имели возможности оперативно повлиять на ситуацию, когда россияне были захвачены. Кроме того, местные силовики предупреждали россиян о рисках передвижения в ночное время, но журналисты нарушили комендантский час.
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