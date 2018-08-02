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Задержанный на Чукотке американец не просил политического убежища
12:07
Фото: sabah.com.tr
Сведения о том, что задержанный на востоке Чукотки американец просил политического убежища, не подтвердились, передает ТАСС.
В настоящее время гражданин Соединенных Штатов находится в Анадыре.
Для дальнейших разбирательств американца, нелегально пересекшего морскую границу Российской Федерации на резиновой лодке, доставили в Анадырь вместе с его плавсредством.
Мужчина был арестован пограничниками неподалеку от населенного пункта Лаврентия еще в минувшую среду, 1 августа, но лишь сейчас в прессе появились сообщения о случившемся. Информация о том, что иностранец попросил политического убежища в РФ, ранее широко распространившаяся в СМИ, не подтвердились.
Гражданин Соединенных Штатов был найден близ территории расселенного поселка Нунямо, которые расположен недалеко от жилого села Лорино. Американец в тот момент находился в изможденном состоянии, отметил источник агентства.
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