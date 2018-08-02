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Минпросвещения направило в регионы рекомендации для вычисления юных агрессоров
09:39
Фото: mobbingberatung-bb.de
Российских педагогов научат выявлять детей и подростков, которые могут быть склонны к повышенной агрессивности.
Соответствующие рекомендации для педагогов были разработаны в Министерстве просвещения и уже направлены в учебные заведения, пишет газета "Известия".
Учителям отечественных школ рекомендовано выявлять учеников, которые склонны к агрессии. Поведение таких детей и подростков следует стремиться направлять в "социально полезное русло", а также помогать им с самореализацией, включая выбор будущей профессии. Минпросвещения уже направило в регионы РФ соответствующие методические рекомендации. Предполагается, что они будут распространяться в учебных заведениях.
В тексте рекомендаций, в частности, указывается, что в особом внимании нуждается не только явно выраженная агрессия, направленная на окружающих, но и потенциально опасные ситуации, например, неблагополучные семьи, разочарованность во взрослых и ощущение социальной несправедливости у детей разного возраста. Под влиянием этих и некоторых других факторов у детей наблюдаются низкая успеваемость и сложности в общении с ровесниками.
Детей с трудностями призывают усиленно вовлекать в общественную жизнь, налаживать с ними отношения и учить их выработке "собственной позиции и отношения к проблеме". В рекомендациях также содержатся советы "минимизировать факторы", которые препятствут развитию личности, формировать условия, которые позволят подросткам не только самореализовываться, но и осознавать свою индивидуальность.
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