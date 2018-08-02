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В Лондоне окончена экспертиза на месте пожара в Grenfell Tower, где погибли десятки жильцов
2.8.2018 19:44
Фото: amazonaws.com
Лондонская полиция объявила об окончании судебной экспертизы, которая проводилась на месте пожара в многоквартирном доме Grenfell Tower, передает ТАСС.
В прошлом году более семидесяти человек стали жертвами ЧП в высотном здании.
Как указано в сообщении на официальном портале Скотленд-Ярда, здание больше не будет рассматриваться в качестве места преступления, так как проведение судебной экспертизы в Grenfell Tower завершено. Сгоревший многоэтажный дом передан в ведение правительства. Следователи, собиравшие там вещественные доказательства, полностью выполнили свою работу.
Предполагается, что теперь следствие будет сосредоточено на установлении виновных в быстром распространении огня, что стало причиной гибели множества жильцов. Этих лиц могут обвинить в причинении смерти по грубой неосторожности, преступной халатности либо грубом нарушении закона о технике безопасности.
Напомним, возгорание в 24-этажном доме Grenfell Tower началось в середине июня прошлого года. На тот момент в здании проживали около шестисот человек. Сначала пламя появилось на нижних этажах, но очень быстро поднялось до самого верха дома, и жильцы оказались заблокированными. По версии Скотленд-Ярда, причиной возгорания мог стать неисправный холодильник. При этом пламя быстро охватило здание из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки, которая использовалась при ремонте.
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