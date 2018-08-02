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Под Тулой кота задержали по делу о запрещенных веществах
2.8.2018 17:46
Фото: kartinnay-galerey.ru
В Новомосковске (Тульская область) кот оказался в числе фигурантов уголовного дела. Как сообщает ТАСС, животное поймали во время попытки доставки наркотических веществ в исправительную колонию региона. Сейчас кот находится в питомнике, где будет оставаться в течение периода расследования.
В настоящее время кот входит в число фигурантов уголовного дела. Животное поймали в ночное время в Новомосковске. Двое злоумышленников, которые привезли с собой кота к территории колонии общего режима, намеревались переправить туда наркотики, рассказали журналистам в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.
Зелье было тщательно спрятано в специальном тайнике, который находился на ошейнике кошки. Как выяснили правоохранители, животное в прошлом обитало в этой колонии, но один из освободившихся заключенных решил вынести кошку за пределы исправительного учреждения.
Доставка запрещенных веществ была успешно пресечена оперативниками, которые действовали совместно с сотрудниками полиции ОМВД по городу Новомосковску. Всех участников преступной схемы, включая хвостатого нарушителя, задержали. В тайнике на его ошейнике находилось вещество темного цвета растительного происхождения и сверток с порошкообразным белом веществом.
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