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Смолов признал вину за аварию в Краснодаре
14:09
Фото: Телеграм-канал Mash
Футболист Смолов признал вину за дорожную аварию в Краснодаре.
Как передают российские СМИ, 28-летний спортсмен сам явился в полицию, сообщив о том, что управлял автомобилем BMW.
Футболисту Федору Смолову может грозить лишение прав и пятнадцать суток ареста за то, что он покинул место аварии, пишут СМИ. Со ссылкой на источники в местной полиции отмечается, что правоохранители уже
допросили нападающего "Краснодара" и игрока сборной России.
Авария с участием машины, которой управлял Федор Смолов, случилось в кубанской столице накануне, 1 августа. По словам известного спортсмена, после дорожно-транспортного происшествия он вынужден был уехать, так как плохо себя чувствовал.
Дорогой автомобиль BMW M5 First Edition, на котором футболист врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре, принадлежит подруге Смолова, уточняют СМИ. После аварии машина стоимостью не менее девяти миллионов рублей, была значительно повреждена.
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