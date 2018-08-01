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Три российские биатлонистки меняют спортивное гражданство на украинское
11:06
Фото: mara.rgantd.ru
Три российские биатлонистки приняли решение о переходе в сборную Украины, передает агентство "Интерфакс".
Отмечается, что эти спортсменки не входят в число сильнейших в соответствующей возрастной категории.
Как стало известно, за украинскую сборную в будущем собираются выступать россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова. Спортсменки решились на переход вместе с их тренером Ильей Лопуховым.
До того, как биатлонистки собрались в украинскую национальную команду, они рассматривали возможность сотрудничества со сборной Белоруссии.
Двадцатилетняя Анастасия Рассказова ранее входила в российскую юниорскую сборную, выиграла ряд стартов в нашей стране и принимала участие в мировом чемпионате среди юниоров. Учитывая, что биатлонистка в прошлом представляла РФ на международных стартах, ей позволят выступать за Украину лишь после обязательного карантина, либо должен дать свое официальное согласие Союз биатлонистов России.
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