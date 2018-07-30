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СМИ: Москва с «раздражением» следит за действиями Еревана
10:18
Фото: kavkaz-uzel.ru
В Москве с "особым раздражением" отреагировали на обвинения армянской стороны в отношении генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), передают российские СМИ со ссылкой на информированные источники в Клемле. Ранее суд в Ереване разрешил арестовать Юрия Хачатурова, но и экс-президента страны Роберта Кочаряна, которые обвиняются в свержении конституционного строя в Армении.
Как считают в Кремле, такими действиями Ереван ставит под угрозу имидж военного блока. Судебные разбирательства, инициированные новым руководством Армении в отношении бывших высших должностных лиц страны, не вызывают одобрения у российских властей, сообщает "Коммерсант".
Со ссылкой на источники в госструктурах РФ газета отмечает, что эти "армянские разборки" могут нанести имиджу всей организации значительный урон, и странно, что в Ереване этого не осознают. Отмечается также, что "попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками".
В случае, если организация не одобрит нового кандидата на пост генсека ОДКБ, которого выдвинет Ереван, право на выдвижение своего представителя перейдет к Минску.
Напомним, не так давно глава российского МИД Сергей Лавров разъяснил армянскому коллеге процедуру, связанную с процессом отзыва полномочий генсека ОДКБ. Во время телефонной беседы с Зограбом Мнацаканяном руководитель отечественного внешнеполитического министерства дал разъяснения, касающиеся Юрия Хачатурова, который занимает пост генерального секретаря ОДКБ.
Генерал-полковника Юрия Хачатурова официально обвинили в свержении конституционного порядка в 2008 году. Правоохранительные органы уже обратилась в суд, ходатайствуя об аресте подозреваемого. Сам Хачатуров настаивает на своей невиновности.
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