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Глава МИД РФ ответил на предложение Еревана о смене генсека ОДКБ
28.7.2018 16:41
Фото: vk.me
Глава российского МИД Сергей Лавров разъяснил армянскому коллеге процедуру, связанную с процессом отзыва полномочий генсека ОДКБ.
Как информирует ТАСС, речь, в частности, шла о необходимости официального оформления соответствующего предложения.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонную беседу с главой дипломатического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном. Во время разговора этого руководитель отечественного внешнеполитического министерства дал разъяснения, касающиеся отзыва полномочий Юрия Хачатурова. В настоящее время он занимает пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее генсека ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова официально обвинили в свержении конституционного порядка в 2008 году. Правоохранительные органы уже обратилась в суд, ходатайствуя об аресте подозреваемого. Сам Хачатуров настаивает на своей невиновности.
Сегодня утром суд общей юрисдикции Еревана вынес решение об освобождении генсека ОДКБ под подписку о невыезде. Это стало возможным после внесения залога, сумма которого составила пять миллионов драмов, или порядка десяти тысяч долларов.
Представители официального Еревана ранее выступили с предложением начать процедуру по замене генерального секретаря организации.
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